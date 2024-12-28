Поезд в Петербург задержали из-за падения обломков беспилотника под Воронежем

Из-за атаки украинских беспилотников на Воронежскую область в ночь на 28 декабря были задержаны несколько поездов, в том числе направляющийся из Владикавказа в Петербург. Дело в том, что обломки БПЛА повредили контактную сеть на железной дороге. Из-за этого движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково было временно остановлено. Сейчас уже движение восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
— Всего дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области минувшей ночью было обнаружено и уничтожено 28 украинских БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, — добавили в пресс-службе.
Из-за случившегося в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. Утром 28 декабря ее отменили.
Добавим, что всего было задержано 12 проездов, среди которых № 251 Владикавказ — Санкт-Петербург.