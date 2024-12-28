Поезд в Петербург задержали из-за падения обломков беспилотника под Воронежем

Из-за атаки украинских беспилотников на Воронежскую область в ночь на 28 декабря были задержаны несколько поездов, в том числе направляющийся из Владикавказа в Петербург. Дело в том, что обломки БПЛА повредили контактную сеть на железной дороге. Из-за этого движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково было временно остановлено. Сейчас уже движение восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.