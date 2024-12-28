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На трассе в Красноярском крае произошло смертельное ДТП с грузовиком

Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в иномарку.

Источник: ГУ МВД

В Красноярском крае устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 28 декабря на 697-м км трассы Р-255 «Сибирь» в Козульском районе. Предварительно установлено, что 46-летний водитель грузовика «Мерседес» двигался со стороны Красноярска в сторону Ачинска, когда выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Раум» под управлением 28-летнего мужчины.

Водитель легковушки скончался на месте.

Автомобилистов призывают к внимательности на дорогах, особенно на загородных трассах.

Ранее в Красноярском крае водитель иномарки врезался в грузовик. Он тоже погиб на месте происшествия.