На трассе в Красноярском крае произошло смертельное ДТП с грузовиком

ДТП произошло 28 декабря на 697-м км трассы Р-255 «Сибирь» в Козульском районе. Предварительно установлено, что 46-летний водитель грузовика «Мерседес» двигался со стороны Красноярска в сторону Ачинска, когда выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Раум» под управлением 28-летнего мужчины.