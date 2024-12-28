Эксперт: морепродукты из зоны ЧС на Кубани нельзя будет употреблять несколько лет

Все водные биоресурсы, находящиеся в этой зоне, лучше не использовать в пищу в течение определенного времени. Они могут накапливать большое количество нефтепродуктов, что может привести к отравлению. Рыба станет пригодна к употреблению быстрее, чем моллюски, в организме которых эти вещества сохраняются на протяжении всей жизни. Руководитель рассказала, что, согласно исследованиям, в донных отложениях нефтепродукты разлагаются в течение двух лет. Главным образом это происходит из-за микроорганизмов. Двустворчатые моллюски также поглощают загрязнения.