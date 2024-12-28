Собаки пытались растерзать школьницу в Хабаровске, но помешала её мама

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль уголовное дело о нападении собак на ребёнка в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра Следкома России.
Инцидент произошёл 27 декабря. Стая бездомных собак атаковала 11-летнюю школьницу и повредила ее одежду. Девочка не пострадала благодаря быстрой реакции матери, отогнавшей собак.
«Проблема с бездомными животными в городе усугубляется из-за неправильной работы службы отлова, которая выпускает собак без проверки на агрессию», — отметили в СК.
Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании от исполняющего обязанности руководителя местного СК Сергея Степанова.