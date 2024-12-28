Крупный пожар в деревне в Башкирии унес жизнь женщины

Трагедия случилась в деревне Тау. На место ЧП были направлены огнеборцы МЧС, Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям и местной добровольной пожарной команды. На частном участке загорелись дом, баня, гараж с автомобилем, а также надворные постройки, в том числе утепленное помещение для зимовки пчел.