Крупный пожар в деревне в Башкирии унес жизнь женщины

В Иглинском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Трагедия случилась в деревне Тау. На место ЧП были направлены огнеборцы МЧС, Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям и местной добровольной пожарной команды. На частном участке загорелись дом, баня, гараж с автомобилем, а также надворные постройки, в том числе утепленное помещение для зимовки пчел.
В результате происшествия 69-летний мужчина получил ожоги и порезы, а также отравился продуктами горения, его госпитализировали в больницу. В ходе тушения на месте пожара была найдена погибшая женщина.
Причины ЧП выясняют дознаватель МЧС и эксперт испытательной пожарной лаборатории.
— Периодически осматривайте электрооборудование на наличие повреждений, трещин и износа проводов. Монтаж электропроводки доверяйте специалистам. Не перегружай сеть. Установите пожарный извещатель: прибор звуком предупредит об опасности. Приобретите огнетушитель: он поможет справиться с возгоранием на ранней стадии, — порекомендовали в экстренной службе.
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