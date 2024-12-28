В акватории Керченского пролива очистили все участки загрязнения мазутом

После крушения танкеров «Волгонефть» 15 декабря специалисты обследовали более 380,3 кв. км моря. Всего с этого момента очистили 29,4 тысячи кв. м. акватории Керченского пролива. Уточняется, что новых участков загрязнения нефтепродуктами в море не обнаружено.