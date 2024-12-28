В акватории Керченского пролива очистили все участки загрязнения мазутом, сообщает пресс-служба Минтранса России.
После крушения танкеров «Волгонефть» 15 декабря специалисты обследовали более 380,3 кв. км моря. Всего с этого момента очистили 29,4 тысячи кв. м. акватории Керченского пролива. Уточняется, что новых участков загрязнения нефтепродуктами в море не обнаружено.
В ведомстве добавили, на береговой полосе нашли новые пятна мазута в районе реки Анапки. Загрязнения удалили ручным способом, а также установили дополнительные боновые заграждения.
Напомним, нефтепродукты пролежат на дне черно моря десятки лет, если их своевременно не убрать. Малое количество кислорода, отсутствие фотосинтеза и низкие температуры не позволяют вытекшему мазуту разложиться самостоятельно.