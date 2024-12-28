Автомобиль въехал в жилой дом в Алматы: есть пострадавшие

Водитель автомобиля марки Toyota, следуя по улице Трудовой в западном направлении, на пересечении с улицей Яссауи, при наличии дорожного знака 2.4, то есть «Уступи дорогу», выехал на перекресток, где допустил столкновение с автомашиной марки Hyundai, которая следовала по Яссауи в северном направлении. По инерции, от столкновения Toyota допустила наезд на жилой дом", — сообщили в ДП Алматы.