Автомобиль въехал в жилой дом в Алматы: есть пострадавшие

В Telegram-канале Almatylive_kz опубликовали видео, на кадрах которого видны последствия ДТП. Видео снято из здания, рядом с которым и случилось ДТП.
«Автомобиль въехал в здание на Яссауи — Трудовая», — сказано в подписи к видео.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы.
"Как информировали в дежурной части местной полицейской службы, данное ДТП имело место сегодня в 01:10 ночи в Ауэзовском районе Алматы.
Водитель автомобиля марки Toyota, следуя по улице Трудовой в западном направлении, на пересечении с улицей Яссауи, при наличии дорожного знака 2.4, то есть «Уступи дорогу», выехал на перекресток, где допустил столкновение с автомашиной марки Hyundai, которая следовала по Яссауи в северном направлении. По инерции, от столкновения Toyota допустила наезд на жилой дом", — сообщили в ДП Алматы.
Также в пресс-службе сообщили, что пострадали водитель Hyundai и пассажир Toyota, им была оказана медицинская помощь.