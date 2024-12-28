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Автомобиль въехал в жилой дом в Алматы: есть пострадавшие

В Алматы произошло ДТП с участием Hyundai и Toyota, в результате которого один из автомобилей въехал в жилой дом, есть пострадавшие, передает NUR.KZ.

Источник: t.me/almatylive_kz

В Telegram-канале Almatylive_kz опубликовали видео, на кадрах которого видны последствия ДТП. Видео снято из здания, рядом с которым и случилось ДТП.

«Автомобиль въехал в здание на Яссауи — Трудовая», — сказано в подписи к видео.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"Как информировали в дежурной части местной полицейской службы, данное ДТП имело место сегодня в 01:10 ночи в Ауэзовском районе Алматы.

Водитель автомобиля марки Toyota, следуя по улице Трудовой в западном направлении, на пересечении с улицей Яссауи, при наличии дорожного знака 2.4, то есть «Уступи дорогу», выехал на перекресток, где допустил столкновение с автомашиной марки Hyundai, которая следовала по Яссауи в северном направлении. По инерции, от столкновения Toyota допустила наезд на жилой дом", — сообщили в ДП Алматы.

Также в пресс-службе сообщили, что пострадали водитель Hyundai и пассажир Toyota, им была оказана медицинская помощь.