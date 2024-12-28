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В Казани наказан водитель грузовика за дрифт около стадиона «Ак Барс Арена»

Мужчина на многотонном транспорте совершал опасные маневры прямо на парковке.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях появились кадры того, как в Казани около стадиона «Ак Барс Арена» прямо на парковке водитель грузовика дрифтовал. Исполнителем столь опасных маневров без причины заинтересовались сотрудники ГИБДД города.

Полицейские по госномерам большегруза вычислили лихача. Им оказался 44-летний житель Казани.

«В отношении водителя составлен административный материал по статье “опасное вождение”, — сообщили итог разбирательства в ГИБДД города.

Напомним, ранее под Казанью столкнулись грузовик и «Лада». Водитель легковушки от полученных травм скончался в больнице.

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