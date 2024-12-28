Мошенники атакуют владивостокцев на территории новогоднего городка на центральной площади

По городку ходят некие «аниматоры», которые предлагают сфотографироваться с ними, а потом требуют неадекватную плату за фото. Для убедительности многие носят на шее бейджи, однако эти «артисты» не являются лицами, нанятыми администрацией Владивостока на территории новогоднего городка, пишут очевидцы в социальных сетях. Будьте бдительны!
Напоминаем, что 31 декабря на центральной площади Владивостока будут организованы массовые гуляния. В 20:00 на главной сцене начнётся большая концертно-развлекательная программа, а в 22:00 стартует дискотека. В полночь будет запущен салют. Для безопасности граждан в центре города установят арочные металлодетекторы. Через них можно будет пройти в охраняемую зону.