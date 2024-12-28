В Хабаровске будут судить начальника ЖКХ по вине которого стая бездомных собак загрызла человека

Расследование уголовного дела завершено первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города заключил с индивидуальным предпринимателем муниципальные контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев, но не организовал надлежащий контроль за исполнением контрактов и не освоил выделенный бюджет на отлов животных.
В результате у предпринимателя был трудоустроен всего один работник на единственном автомобиле, в городе функционировал всего один приют. Отлов животных осуществлялся несвоевременно, а стерилизованные животные не оценивались на наличие агрессивности. Больше 2 миллионов рублей было передано предпринимателю за отлов кошек, которые не представляли угрозы для жизни и здоровья граждан.
16 января 2024 года около 6 бездомных собак напали на мужчину в Хабаровске. Мужчина не выжил.
По делу провели следственные действия, а также были допрошены свидетели и потерпевшие, изучены результаты судебных экспертиз и документы.
Благодаря действиям руководства СУ было пересмотрено региональное законодательство. Также был открыт новый приют для животных и увеличено финансирование деятельности по обращению с бездомными животными.
Уголовное дело будет направлено в суд.