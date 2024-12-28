В Хабаровске будут судить начальника ЖКХ по вине которого стая бездомных собак загрызла человека

В результате у предпринимателя был трудоустроен всего один работник на единственном автомобиле, в городе функционировал всего один приют. Отлов животных осуществлялся несвоевременно, а стерилизованные животные не оценивались на наличие агрессивности. Больше 2 миллионов рублей было передано предпринимателю за отлов кошек, которые не представляли угрозы для жизни и здоровья граждан.