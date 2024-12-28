Пару из Перми обвиняют в убийстве своего соседа по общежитию

Речь идёт о преступлении, которое случилось в Закамске летом 2024 года. Как установило следствие, в августе пермяк и его сожительница вместе выпивали в общежитии, когда к ним присоединился сосед. К вечеру пара попыталась выгнать мужчину, однако, это им не удалось. Согласно обвинительному заключению, после этого соседская ссора переросла в драку.