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Пару из Перми обвиняют в убийстве своего соседа по общежитию

Трагедия произошла в Закамске.

Мужчина и его сожительница обвиняются в убийстве соседа по общежитию в Перми, сообщает Кировский районный суд.

Речь идёт о преступлении, которое случилось в Закамске летом 2024 года. Как установило следствие, в августе пермяк и его сожительница вместе выпивали в общежитии, когда к ним присоединился сосед. К вечеру пара попыталась выгнать мужчину, однако, это им не удалось. Согласно обвинительному заключению, после этого соседская ссора переросла в драку.

«От слов перешли к рукоприкладству. Совместными действиями сожители нанесли мужчине, как указано в предъявленном следственным комитетом обвинении, более 20 ударов ногами и деревянной палкой, причинив потерпевшему закрытую черепно-мозговую травму», — рассказывает Кировский суд.

Пострадавший сосед скончался на месте. Во время заседания суда оба обвиняемых вину признали частично. Уточняется, что из-за сильного алкогольного опьянения они плохо помнят события вечера. При задержании мужчина и женщина перекладывали ответственность друг на друга. Сейчас рассмотрение уголовного дела продолжается.