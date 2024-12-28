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Пропавшая в Кишиневе 18-летняя девушка, которую искали двое суток, найдена мёртвой: По камерам видеонаблюдения установили, что с ней случилось

Жительница столицы ушла из дома утром 26 декабря и пропала без вести.

Источник: Комсомольская правда

Полиция сообщила, что нашла бездыханное тело 18-летней девушки в озере.

«С момента получения сообщения об исчезновении молодой женщины полиция предприняла все действия, в том числе специальные, для установления местонахождения девушки. Были собраны и проанализированы видеозаписи с камер наблюдения, прилегающих к месту, где ее видели в последний раз, и установлено, что девушка покончила жизнь самоубийством, бросившись в озеро в парке, где пропала. Некоторое время назад ее безжизненное тело вытащили из воды», — сообщает Нацполиция.

В семь часов утра Алена вышла из дома, чтобы добраться до работы, но там она не появилась. А женщина около 11 часов утра нашла в парке ее сумочку и телефон и отнесла в ближайшую кофейню. Оттуда уже связались с семьёй.