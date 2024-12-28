Пропавшая в Кишиневе 18-летняя девушка, которую искали двое суток, найдена мёртвой: По камерам видеонаблюдения установили, что с ней случилось

«С момента получения сообщения об исчезновении молодой женщины полиция предприняла все действия, в том числе специальные, для установления местонахождения девушки. Были собраны и проанализированы видеозаписи с камер наблюдения, прилегающих к месту, где ее видели в последний раз, и установлено, что девушка покончила жизнь самоубийством, бросившись в озеро в парке, где пропала. Некоторое время назад ее безжизненное тело вытащили из воды», — сообщает Нацполиция.