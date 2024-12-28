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В Актау приехали специалисты из Бразилии для помощи в расследовании причин авиакатастрофы

АСТАНА, 28 дек — Sputnik. В Актау прибыли уполномоченные по расследованию от Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Источник: Министерство транспорта Казахстана

Как сообщили в Минтранспорта Казахстана, в штабе комиссии по расследованию было проведено совещание, на котором были обозначены совместные задачи на месте авиационного происшествия.

Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) — это полномочный орган по расследованию авиационных происшествий в гражданской авиации, пояснили в Минтранспорта.

Ранее Токаев поручил провести объективное расследование причин авиакатастрофы близ Актау. Он также отметил, что медиков и спасателей, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы, необходимо представить к государственным наградам.