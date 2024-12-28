Глава МЧС: угроза утечки мазута в Черном море сохраняется

Угроза утечки мазута в акватории Черного моря сохраняется. Об этом сообщил глава МЧС. Также Александр Куренков потребовал ускорить работы по ликвидации последствий аварии танкеров в акватории Черного моря.
Убирать мазут с пляжей в Анапе и Темрюкском районе продолжают. Уже вывезли 33,5 тысячи тонн загрязненного песка.
В Краснодарский край доставили установку для откачки нефтепродуктов из затонувших судов, сейчас налаживают оборудование, проводят испытания на берегу. Планируется запустить установку в ближайшее время.
Напомним, в Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. А в Крыму из-за разлива мазута введен режим ЧС регионального характера.