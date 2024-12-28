Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МЧС: угроза утечки мазута в Черном море сохраняется

На Кубань доставили установку для откачки нефтепродуктов из затонувших судов.

Источник: ТАСС

Угроза утечки мазута в акватории Черного моря сохраняется. Об этом сообщил глава МЧС. Также Александр Куренков потребовал ускорить работы по ликвидации последствий аварии танкеров в акватории Черного моря.

Убирать мазут с пляжей в Анапе и Темрюкском районе продолжают. Уже вывезли 33,5 тысячи тонн загрязненного песка.

В Краснодарский край доставили установку для откачки нефтепродуктов из затонувших судов, сейчас налаживают оборудование, проводят испытания на берегу. Планируется запустить установку в ближайшее время.

Напомним, в Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. А в Крыму из-за разлива мазута введен режим ЧС регионального характера.

экология