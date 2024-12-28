В центре Уфы авария временно парализовала движение трамвая

Как сообщили «КП-Уфа» очевидцы, сначала раздался сильный металлический звук. От удара кузов одной из машин сильно пострадал, а у второй потек радиатор. Пока водители звонили инспекторам и аварийным службам, на месте уже образовалась пробка, а ехавший по пятому маршруту трамвай встал и был вынужден высадить всех пассажиров.