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В центре Уфы авария временно парализовала движение трамвая

В Уфе произошла жесткая авария иномарок.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на Революционной улице произошла серьезная авария с участием двух иномарок. На трамвайных путях столкнулись кроссовер и внедорожник, из-за чего движение электротранспорта оказалось заблокированным.

Как сообщили «КП-Уфа» очевидцы, сначала раздался сильный металлический звук. От удара кузов одной из машин сильно пострадал, а у второй потек радиатор. Пока водители звонили инспекторам и аварийным службам, на месте уже образовалась пробка, а ехавший по пятому маршруту трамвай встал и был вынужден высадить всех пассажиров.

Чтобы избежать затора, водители решили сдвинуть с путей машины. Пробка быстро рассосалась и трамвай продолжил путь.

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