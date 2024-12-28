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В Крыму ввели режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута

В Крыму введен режим техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за разлива мазута после крушения танкеров в Черном море. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова был опубликован 28 декабря на сайте правительства полуострова.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Определить границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в пределах территорий муниципальных образований городской округ Керчь Республики Крым и Ленинский район Республики Крым», — говорится в документе.

Также Аксенов определил руководителем ликвидации техногенной ЧС в республике председателя совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.

Согласно указу, главы администраций Керчи и Ленинского района должны обеспечить круглосуточный мониторинг прибрежной зоны для выявления участков, загрязненных нефтепродуктами.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов было эвакуировано 27 человек. один человек погиб. По поручению президента России создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами.

Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Анапу 26 декабря, чтобы проконтролировать ликвидацию мазута. В пресс-службе ведомства рассказали, что с начала работ на территории Кубани собрано и вывезено более 23,5 тыс. т загрязненного песка. Тогда же в регион доставили установку для откачки нефтепродуктов из потерпевших бедствие танкеров, начались ее испытания на суше.

В тот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в тот день попросил министра о федеральной помощи с ликвидацией разлива мазута на побережье. Кроме того, в регионе ввели режим ЧС федерального уровня.

экология