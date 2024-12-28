В Крыму ввели режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута

Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Анапу 26 декабря, чтобы проконтролировать ликвидацию мазута. В пресс-службе ведомства рассказали, что с начала работ на территории Кубани собрано и вывезено более 23,5 тыс. т загрязненного песка. Тогда же в регион доставили установку для откачки нефтепродуктов из потерпевших бедствие танкеров, начались ее испытания на суше.