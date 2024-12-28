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В Москве будут судить мужчину за убийство почти 50-летней давности

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. 76-летний мужчина предстанет перед судом в Москве за убийство пенсионерки, совершенное в 1976 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«76-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений и разбое (п. “а” ст. 102, п. “в” ст. 146 УК РСФСР). Уголовное дело с утвержденным в прокуратуре Москвы обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в 1976 году тогда еще 27-летний молодой человек наткнулся на объявление о продаже импортного проигрывателя Fidelitе, которое разметила в газете 63-летняя москвичка. Денег у молодого человека не было, а проигрыватель стоил 500 рублей. Средняя зарплата в то время была около 150 рублей. Тогда злоумышленник решил убить пенсионерку. Сначала он пришел к потерпевшей в квартиру на Ферганской улице под предлогом покупки проигрывателя. Он осмотрел товар и, не торгуясь, согласился купить, сказав, что придет на следующий день с деньгами. Как и обещал, мужчина пришел на следующий день. Он напал на женщину и задушил ее. В квартире он обнаружил проигрыватель, а также похитил сервиз, хрусталь, три вазы, зонт, кожаный чемодан и деньги. Похищенное он продал на Курском вокзале и поездом уехал домой.

В надзорном ведомстве добавили, что в квартире осталось множество отпечатков пальцев обвиняемого, которые после проведения дополнительных следственных действий и экспертиз вывели на след убийцы.