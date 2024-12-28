В Москве школьник выпал из окна на уроке

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что десятиклассник выпал из окна школы № 1253 в столичном районе Хамовники во время урока, и сейчас он в коме. По их информации, предварительно, он был выпившим.
«Инцидент произошел 26 декабря. На уроке учитель заметила, что подросток ведет себя необычно, и связалась с его родителями. Никакого конфликта с одноклассниками или педагогом у него не было», — сказала Акулова.
По ее словам, педагог была в классе, но не успела среагировать на произошедшее. «Незамедлительно была вызвана скорая помощь. Подростку оказывается необходимая медицинская помощь», — добавила она. По словам директора, школа находится на связи с семьей подростка. Проводится расследование инцидента правоохранительными органами.