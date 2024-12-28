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В Алтайском крае 27 автомобилей столкнулись на трассе Чуйский тракт

БАРНАУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Столкновение 27 легковых и грузовых автомобилей произошло на федеральной трассе Чуйский тракт в Зональном районе Алтайского края. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Возле населенного пункта Заря произошло массовое столкновение 27 легковых и грузовых автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет. Движение на автодороге затруднено. Организовано реверсивное движение. Информация уточняется», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее движение на федеральной автодороге Р-256 с 213-го км (Первомайский район) по 345-й км (въезд в город Бийск) было перекрыто для всех видов транспорта из-за непогоды. Остальные дороги федерального и регионального значения открыты для всех видов транспорта, отмененных автобусных рейсов нет.