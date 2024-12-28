В Алтайском крае 27 автомобилей столкнулись на трассе Чуйский тракт

Ранее движение на федеральной автодороге Р-256 с 213-го км (Первомайский район) по 345-й км (въезд в город Бийск) было перекрыто для всех видов транспорта из-за непогоды. Остальные дороги федерального и регионального значения открыты для всех видов транспорта, отмененных автобусных рейсов нет.