В Алтайском крае 27 автомобилей столкнулись на трассе Чуйский тракт

«Возле населенного пункта Заря произошло массовое столкновение 27 легковых и грузовых автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет. Движение на автодороге затруднено. Организовано реверсивное движение. Информация уточняется», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее движение на федеральной автодороге Р-256 с 213-го км (Первомайский район) по 345-й км (въезд в город Бийск) было перекрыто для всех видов транспорта из-за непогоды. Остальные дороги федерального и регионального значения открыты для всех видов транспорта, отмененных автобусных рейсов нет.