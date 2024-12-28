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Крупные компании Кубани передали гуманитарную помощь ликвидаторам ЧС

Организации отправили необходимые товары на Черноморское побережье.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Предприятии Краснодарского края предоставили тонны материалов для устранения разлива нефтепродуктов в Анапе. Поставки осуществляются регулярно. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Кубани.

Как стало известно, предприниматели уже отправили более 15 тысяч товаров, в числе которых респираторы, резиновые сапоги, защитные костюмы, маслобензостойкие перчатки, медицинские маски и мешки для мусора.

— Экологическая катастрофа объединила самые разные компании — от крупных федеральных сетей до небольших производств. Благодарен каждому за активное участие, — сказал руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный.

Напомним, что в результате ЧП с танкерами в Керченском проливе произошла утечка нефтепродуктов в море. Позже, 17 декабря, жители Анапы и Темрюкского района заметили первые мазутные пятна на побережье. Волонтеры и спасатели ежедневно очищают береговую линию.

Ранее краевой режим ЧС повысили до федерального, а это значит, что теперь власти задействуют силы со всей страны.

экология