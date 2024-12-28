Крупные компании Кубани передали гуманитарную помощь ликвидаторам ЧС

Напомним, что в результате ЧП с танкерами в Керченском проливе произошла утечка нефтепродуктов в море. Позже, 17 декабря, жители Анапы и Темрюкского района заметили первые мазутные пятна на побережье. Волонтеры и спасатели ежедневно очищают береговую линию.