Крупные компании Кубани передали гуманитарную помощь ликвидаторам ЧС

Предприятии Краснодарского края предоставили тонны материалов для устранения разлива нефтепродуктов в Анапе. Поставки осуществляются регулярно. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Кубани.
Как стало известно, предприниматели уже отправили более 15 тысяч товаров, в числе которых респираторы, резиновые сапоги, защитные костюмы, маслобензостойкие перчатки, медицинские маски и мешки для мусора.
— Экологическая катастрофа объединила самые разные компании — от крупных федеральных сетей до небольших производств. Благодарен каждому за активное участие, — сказал руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный.
Напомним, что в результате ЧП с танкерами в Керченском проливе произошла утечка нефтепродуктов в море. Позже, 17 декабря, жители Анапы и Темрюкского района заметили первые мазутные пятна на побережье. Волонтеры и спасатели ежедневно очищают береговую линию.
Ранее краевой режим ЧС повысили до федерального, а это значит, что теперь власти задействуют силы со всей страны.