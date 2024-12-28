В Кремле заявили о неизбежности негативных последствий после ЧС в Черном море

Глава МЧС Александр Куренков ранее осмотрел места на Кубани, пострадавшие от выброса нефтепродуктов. На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 28 декабря он назвал ситуацию с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе особенной и заявил, что она требует оперативного решения.