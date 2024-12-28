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Жительницу Ростовской области заподозрили в истязании маленькой дочери

В Ростовской области арестовали мать, подозреваемую в истязаниях ребенка.

Источник: Комсомольская правда

31-летнюю жительницу Ростовской области заподозрили в истязании дочери годовалого возраста. Сейчас женщина под стражей, ведется следствие, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Предварительно, задержанная, находясь дома и в гостях у родственников, «систематически била малышку руками по голове, лицу и телу».

— После возбуждения уголовного дела (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) ребенка изъяли из семьи. В отношении матери рассмотрят вопрос о лишении родительских прав, — рассказали в ведомстве.

Добавим, также во время следствия оценят работу органов системы профилактики.