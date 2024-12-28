Студентка из Башкирии отдала мошенникам более четырех миллионов рублей

В Стерлитамаке 19-летняя студентка оказалась в долгах после общения с мошенниками. Девушка хотела заработать на инвестициях, но нарвалась на аферистов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Полицейским студентка второго курса сообщила, что оставила резюме и через некоторое время ей позвонил мужчина, который предложил заработать на инвестициях. Лжеброкер обманом выманивал у девушки крупные суммы под разными предлогами, что ей даже пришлось просить взять кредиты парня и подругу, а также скрытно она оформила займ на отца.
Ущерб оценен в более четырех миллионов рублей. По факту случившегося начато разбирательство.
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