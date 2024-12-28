Студентка из Башкирии отдала мошенникам более четырех миллионов рублей

Полицейским студентка второго курса сообщила, что оставила резюме и через некоторое время ей позвонил мужчина, который предложил заработать на инвестициях. Лжеброкер обманом выманивал у девушки крупные суммы под разными предлогами, что ей даже пришлось просить взять кредиты парня и подругу, а также скрытно она оформила займ на отца.