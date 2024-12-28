В Волгограде грузовик засыпал кирпичом легковушку и дорогу у Мамаева кургана

Эпичное ДТП произошло 28 декабря 2024 года в Краснооктябрьском районе Волгограда. Было 9 часов утра, водитель «Рено Дастер» стоял на повороте с улицы Кубинской на улицу Лермонтова, собираясь выехать на Вторую продольную. С магистрали в этот момент поворачивал грузовик с прицепом, набитым кирпичом. На повороте грузовик немного наклонился и под тяжестью груза у прицепа отвалились борта, а весь кирпич посыпался на дорогу. Навалило и на капот «Дастеру», водитель которого явно не ожидал такого новогоднего подарка.
Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, в итоге транспортное средство получило повреждение, но никто из людей не пострадал. Также накануне на мостовом переходе через Волгу несколько машины получили повреждения после того, как у ехавшей по мосту «Газели» оторвались задние колеса на полном ходу. В полиции призывают водителей следить за исправностью своих транспортных средств каждый раз, когда вы садитесь за руль.