В Волгограде грузовик засыпал кирпичом легковушку и дорогу у Мамаева кургана

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, в итоге транспортное средство получило повреждение, но никто из людей не пострадал. Также накануне на мостовом переходе через Волгу несколько машины получили повреждения после того, как у ехавшей по мосту «Газели» оторвались задние колеса на полном ходу. В полиции призывают водителей следить за исправностью своих транспортных средств каждый раз, когда вы садитесь за руль.