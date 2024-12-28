Летевший из Москвы в Дубай рейс «Аэрофлота» сел в Баку из-за дебошира

В авиакомпании отметили, что пассажир с признаками алкогольного опьянения грубо нарушил правила поведения на борту: провоцировал конфликтные ситуации, высказывал угрозы в адрес бортпроводников и игнорировал замечания экипажа. В аэропорту Баку пассажир был передан сотрудникам полиции.