Летевший из Москвы в Дубай рейс «Аэрофлота» сел в Баку из-за дебошира

«В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU527 Дубай — Москва за 28 декабря принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Баку по причине деструктивного поведения пассажира», — говорится в сообщении.
В авиакомпании отметили, что пассажир с признаками алкогольного опьянения грубо нарушил правила поведения на борту: провоцировал конфликтные ситуации, высказывал угрозы в адрес бортпроводников и игнорировал замечания экипажа. В аэропорту Баку пассажир был передан сотрудникам полиции.
После дозаправки воздушное судно вылетело в пункт назначения, добавили в «Аэрофлоте».