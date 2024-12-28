На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои

После прихода «Талибана» к власти в Афганистане участились случаи нападения боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» на пакистанские силы безопасности на границе, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, отмечает Al Jazeera. Афганские талибы и ТТП годами поддерживали «симбиотические отношения», и Кабул вряд ли будет принимать какие-либо меры против членов ТТП по требованию Исламбада, поскольку это может привести к активизации в регионе других, более радикальных группировок, таких как «Исламское государство в Афганистане» (также известное как «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х, запрещено в России).