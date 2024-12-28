Житель Камчатки дважды обманул телефонных мошенников: как ему это удалось

Безработный житель Камчатского края переиграл злоумышленников, склонявших его поджечь полицейский автомобиль, и сам выманил у них деньги. Об этом сообщает телеграм-канал DPS VL.
Как стало известно, мужчине позвонил неизвестный человек. Он пообещал хорошо заплатить, если тот устроит поджог автомобиля полиции. За диверсию безработному жителю Камчатки пообещали 200 тысяч рублей.
Однако предполагаемая жертва мошенников оказалась хитрее их самих. Мужчина попросил у звонившего предоплату в качестве аванса за совершение преступления. Мошенники перевели ему 50 тысяч рублей, но парень вместо совершения диверсии купил в магазине большое количество алкоголя.
Затем звонившее лицо вновь вышло на связь. В этот раз мужчине удалось выпросить у него еще 20 тысяч рублей в качестве аванса. Полученные деньги он снова потратил в своих целях, а потом внес звонивших ему мошенников в черный список на телефоне.
Таким образом житель Камчатки обманул преступников на 70 тысяч рублей. Своих целей звонившие, предположительно работающие на спецслужбы враждебных государств, добиться так и не смогли.
Ранее политолог Роман Силантьев рассказал NEWS.ru о превращении мошеннических звонков российским гражданам в целую отдельную отрасль на Украине, в которой задействованы сотни тысяч человек.
Мы также писали, что поджигателям полицейских автомобилей и административных зданий грозит уголовная ответственность по ряду статей УК РФ, предусматривающая наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.