Житель Камчатки дважды обманул телефонных мошенников: как ему это удалось

Затем звонившее лицо вновь вышло на связь. В этот раз мужчине удалось выпросить у него еще 20 тысяч рублей в качестве аванса. Полученные деньги он снова потратил в своих целях, а потом внес звонивших ему мошенников в черный список на телефоне.