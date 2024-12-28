Под Волгоградом в суде рассмотрят дело о мошенничестве на 7,5 млн рублей

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, в ходе следствия было установлено, что в период с октября по ноябрь 2020 года обвиняемый вместе с тремя сообщниками не выполнили обязательства перед сельскохозяйственным предприятием по поставке 250 тонн семян подсолнечника. Полученные в качестве оплаты средства в размере около 7,5 млн рублей они использовали по своему усмотрению.