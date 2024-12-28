База отдыха под Омском расторгла договор с рестораном из-за отравления

Сотрудничество с рестораном «Лада», который организовывал питание клиентов на базе отдыха «Сказка», расторгнуто. Об этом пишет портал «Ом1» со ссылкой на директора ресторана. Там рассказали, что вывезли все имущество с территории базы отдыха, а договор был расторгнут.
Напомним, на базе отдыха произошло массовое отравление отдыхающих. По данным Роспотребнадзора, который провёл проверку на базе отдыха, в ресторане была найдена кишечная палочка, а на посуде — следы фекалий. Всего, по разным данным, пострадали от 35 до 42 человек, среди которых есть дети.