Жителя Пермского края будут судить за убийство друга поленом

В селе Кува Кудымкарского округа посиделки с распитием спиртных напитков завершились кровавыми разборками. В ходе ссоры между знакомыми мужчинами один из них нанес своему товарищу удар поленом по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.