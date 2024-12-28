Жителя Пермского края будут судить за убийство друга поленом

В селе Кува Кудымкарского округа посиделки с распитием спиртных напитков завершились кровавыми разборками. В ходе ссоры между знакомыми мужчинами один из них нанес своему товарищу удар поленом по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.
Следователь Кудымкарского межрайонного следственного отдела краевого СУ СК России предъявил мужчине обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Обвиняемый вечером 25 декабря этого года злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения нанес своему знакомому удары руками и поленом в область головы, грудной клетки и левой руки.
По ходатайству следствия суд в отношении обвиняемого избрал мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается. Идет расследование уголовного дела, продолжается сбор бор и закрепление доказательственной базы.
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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