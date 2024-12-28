Автобус сбил пешехода возле остановки на северо-западе Челябинска

Маршрутный автобус сбил пешехода возле остановки «Теорема» в Челябинске. ДТП произошло около часа дня. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, пострадавший переходил дорогу по «зебре».
— В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, — уточнили в Госавтоинспекции Челябинска.
Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что пешеход не посмотрел по сторонам, когда начал переходить дорогу.
Накануне возле площади Революции в ДТП попали Peugeot и автобус. После столкновения легковушка врезалась в железный забор.
Обновлено в 17:34.
В Госавтоинспекции уточнили, что в отношении водителя автобуса составлены административные материалы по статьям 12.12 и 12.18 КоАП РФ. Ему грозит наказание за проезд на красный сигнал светофора и непредоставление преимущества пешеходу.
— В отношении юридического лица будет выдано представление о недопущении правил дорожного движения водителями данной организации и будет проведено контрольно-надзорное мероприятие (профилактический визит), — сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинска.