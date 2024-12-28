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Автобус сбил пешехода возле остановки на северо-западе Челябинска

ДТП на Комсомольском проспекте попало на видео.

Источник: Комсомольская правда

Маршрутный автобус сбил пешехода возле остановки «Теорема» в Челябинске. ДТП произошло около часа дня. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, пострадавший переходил дорогу по «зебре».

— В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, — уточнили в Госавтоинспекции Челябинска.

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что пешеход не посмотрел по сторонам, когда начал переходить дорогу.

Накануне возле площади Революции в ДТП попали Peugeot и автобус. После столкновения легковушка врезалась в железный забор.

Обновлено в 17:34.

В Госавтоинспекции уточнили, что в отношении водителя автобуса составлены административные материалы по статьям 12.12 и 12.18 КоАП РФ. Ему грозит наказание за проезд на красный сигнал светофора и непредоставление преимущества пешеходу.

— В отношении юридического лица будет выдано представление о недопущении правил дорожного движения водителями данной организации и будет проведено контрольно-надзорное мероприятие (профилактический визит), — сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинска.