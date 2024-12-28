Бухгалтер из Новороссийска обвиняется в мошенничестве на 108 млн рублей

По данным следствия, с 2015 по март 2019 года обвиняемая привлекала средства вкладчиков, заведомо зная о невозможности возврата взносов и выплаты процентов. В материалах дела также указано, что женщина составляла фиктивную отчетность и обучала мошенническим схемам других участников преступной группы.
Кооператив действовал через офисы в Геленджике, Новороссийске, Анапе, Темрюке и Крымске. В результате мошеннической схемы пострадали 160 человек. Общий ущерб составил 108 млн руб.
Материалы дела переданы в суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.