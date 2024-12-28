Бухгалтер из Новороссийска обвиняется в мошенничестве на 108 млн рублей

По данным следствия, с 2015 по март 2019 года обвиняемая привлекала средства вкладчиков, заведомо зная о невозможности возврата взносов и выплаты процентов. В материалах дела также указано, что женщина составляла фиктивную отчетность и обучала мошенническим схемам других участников преступной группы.