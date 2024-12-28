Путин созвонился с Алиевым и обсудил крушение самолета AZAL

Подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане.
Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим;
В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный;
В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения.
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты;
В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации;
Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.