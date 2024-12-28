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Путин созвонился с Алиевым и обсудил крушение самолета AZAL

АСТАНА, 28 дек — Sputnik. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Источник: Sputnik.kz

Подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане.

Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим;

В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный;

В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты;

В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации;

Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.

Путин Владимир