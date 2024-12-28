Крупнейшая школа в Башкирии готова на 50%

Стало известно, на какой стадии находится строительство самой крупной школы Башкирии, площадь которой составляет 34 тысяч квадратных метров. Напомним, образовательное учреждение возводят в Кузнецовском затоне в Уфе. Его должны ввести в эксплуатацию в 2025 году.