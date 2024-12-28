Крупнейшая школа в Башкирии готова на 50%

Стало известно, на какой стадии находится строительство самой крупной школы Башкирии, площадь которой составляет 34 тысяч квадратных метров. Напомним, образовательное учреждение возводят в Кузнецовском затоне в Уфе. Его должны ввести в эксплуатацию в 2025 году.
Как сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Башкирии, объект готов на 50%. В настоящее время строители ведут устройство фасада и кровли, отделочные работы, а также монтаж вентиляции, внутреннего электроснабжения и оконных конструкций.
В школе после завершения работ откроют 95 классов для учеников всех возрастов.
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