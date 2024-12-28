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Лазурный автобус въехал и застрял на газоне на улице Марата

Общественный транспорт вытащили и он продолжил работу по маршруту.

Источник: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В субботу, 28 декабря, в центре Северной столицы водитель лазурного автобуса немного не рассчитал габариты и въехал на газон. Инцидент произошел на улице Марата. «Комсомольская правда в Петербурге» обратилась за комментарием к перевозчику «Вест-Сервис», обслуживающему маршрут.

— На месте разворота автобуса без пассажиров стоят припаркованные легковые машины, и автобус не мог проехать. Водитель взял больше радиус и выехал на газон, где автобус застрял, — рассказали о ситуации в организации.

Автобус уже вытащили с газона. он поехал дальше работать по маршруту.

Ранее на юго-западе Петербурга грузовик влетел в лазурный автобус. Жесткое ДТП произошло перед мостом на проспекте Ленина в Красном Селе. В итоге у общественного транспорта оказались выбиты задние стекла и помят корпус.

Причиной аварии стали отказавшие у фуры тормоза. В ДТП были пострадавшие.