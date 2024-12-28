Под суд идут проектировщики нижегородского гидроузла

Под суд в Нижегородкой области пойдут два бывших руководителя организации, которые разрабатывали проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла, по вине которых ущерб государству составил более 745 млн рублей. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
В 2017 году коммерческая организация по госконтракту, заключенному с федеральной «Администрацией Волжского бассейна», выполняла проектно-изыскательные работы на строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. После изменения градостроительного законодательства проектировщики не привели свою деятельность в соответствие с новыми требованиями. В итоге заказчик, оплативший работы, не смог использовать подготовленную ими документацию.
По материалам проверки Приволжской транспортной прокуратуры в отношении проектировщиков возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Им грозит до 10 лет лишения свободы.
В отношении сотрудника «Администрации Волжского бассейна», контролирующего выполнение контракта, уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.