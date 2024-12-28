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На Станиславского в Ростове потушили возгорание

Очевидцы сообщили о возгорании в доме в центре Ростова-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

Днем 28 декабря в Ростове-на-Дону потушили возгорание в одном из домов на улице Станиславского. Об этом рассказали очевидцы.

Предварительно, пожарных вызвали днем из-за задымления. Во время тушения людей эвакуировали из здания. Сотрудники экстренной службы работали на месте около часа.

По неподтвержденной информации, одному из жильцов внезапно стало плохо, и ему потребовалась помощь медиков.

upd: по данным пресс-службы МЧС России по Ростовской области, пожар был на Станиславского 170. Горела квартира на первом этаже на площади в 1 кв. метр. Вызов поступил в 13:39, все потушили в 13:55. На месте использовалось две автоцистерны. Был спасен один человек.