На Станиславского в Ростове потушили возгорание

Днем 28 декабря в Ростове-на-Дону потушили возгорание в одном из домов на улице Станиславского. Об этом рассказали очевидцы.
Предварительно, пожарных вызвали днем из-за задымления. Во время тушения людей эвакуировали из здания. Сотрудники экстренной службы работали на месте около часа.
По неподтвержденной информации, одному из жильцов внезапно стало плохо, и ему потребовалась помощь медиков.
upd: по данным пресс-службы МЧС России по Ростовской области, пожар был на Станиславского 170. Горела квартира на первом этаже на площади в 1 кв. метр. Вызов поступил в 13:39, все потушили в 13:55. На месте использовалось две автоцистерны. Был спасен один человек.