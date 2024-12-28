На Станиславского в Ростове потушили возгорание

upd: по данным пресс-службы МЧС России по Ростовской области, пожар был на Станиславского 170. Горела квартира на первом этаже на площади в 1 кв. метр. Вызов поступил в 13:39, все потушили в 13:55. На месте использовалось две автоцистерны. Был спасен один человек.