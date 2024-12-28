В Перми второй раз за декабрь пропала 13-летняя девочка

В Перми вновь пропала 13-летняя Аминова Мария, которую буквально недавно нашли после первой пропажи. Об этом сообщили волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск».
Вчера, 27 декабря, Мария ушла с улицы Лодыгина. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Во что была одета девочка в момент пропажи — информации нет. Как отметили в отряде, подросток нуждается в медицинской помощи.
На вид Марии 14−15 лет. Телосложение среднее, короткие темные волосы и серые глаза.
Волонтеры напомнили, что школьница уже пропадала. 18 декабря она самовольно покинула социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга». А 24 декабря ее нашли полицейские.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, позвоните по номерам: