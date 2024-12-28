Массовое ДТП с пятью авто произошло в микрорайоне Лисиха Иркутска

В Иркутске произошло массовое ДТП в микрорайоне Лисиха Иркутска. Как сообщили в Госавтоинспекции города и прокуратуре Иркутской области, в аварии пострадал 7-летний ребенок.
— Водитель автомашины «Форд Фокус», двигаясь по улице Байкальской, со стороны развязки плотины ГЭС, в направлении улицы Седова, не учел дорожные условия, не справился с управлением транспортного средства и допустил столкновение с четырьмя попутно двигающимися транспортными средствами, после чего скрылся с места ДТП, — поделились в ведомствах.
Сейчас инспекторы ищут виновника ДТП и устанавливают его личность. Прокуратура контролирует ход и результаты проверки травмирования ребенка.