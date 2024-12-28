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Массовое ДТП с пятью авто произошло в микрорайоне Лисиха Иркутска

В аварии пострадал 7-летний пассажир одного из авто.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске произошло массовое ДТП в микрорайоне Лисиха Иркутска. Как сообщили в Госавтоинспекции города и прокуратуре Иркутской области, в аварии пострадал 7-летний ребенок.

— Водитель автомашины «Форд Фокус», двигаясь по улице Байкальской, со стороны развязки плотины ГЭС, в направлении улицы Седова, не учел дорожные условия, не справился с управлением транспортного средства и допустил столкновение с четырьмя попутно двигающимися транспортными средствами, после чего скрылся с места ДТП, — поделились в ведомствах.

Сейчас инспекторы ищут виновника ДТП и устанавливают его личность. Прокуратура контролирует ход и результаты проверки травмирования ребенка.