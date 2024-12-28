СК проводит проверку из-за аварии в котельной и обрушения стен в доме в Самаре

В Самаре организована доследственная проверка из-за ЧП в Куйбышевском районе, где 28 декабря три человека пострадали в обрушении стен квартир в результате аварии в котельной. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.
«Выявлены публикации о том, что в Самаре на первом этаже дома, где расположена котельная, произошла авария, в результате которой обрушились стены смежных с техническим помещением квартир», — рассказали в пресс-службе.
Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Следователи начали проводить доследственную проверку, продолжают выясняться все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Напомним, на месте происшествия работают районный прокурор, представители администрации и спасательные службы. Свою проверку инициировал и надзорный орган, который обратит внимание на исполнение законодательства в сфере газоснабжения.