Под Тольятти погибла женщина, отравившаяся угарным газом

В доме на ул. Полевой, 22 в с. Хрящевка угарным газом отравились 35-летняя женщина и восьмилетняя девочка. В итоге женщина погибла, а ребенка госпитализировали.
По предварительной версии, причина происшествия — отсутствие обратной тяги в дымоходе.
В субботу, 28 декабря, в Ставропольском районе Самарской области произошло трагическое ЧП. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В доме на ул. Полевой, 22 в с. Хрящевка угарным газом отравились 35-летняя женщина и восьмилетняя девочка. В итоге женщина погибла, а ребенка госпитализировали.
По предварительной версии, причина происшествия — отсутствие обратной тяги в дымоходе.