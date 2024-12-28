Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Тольятти погибла женщина, отравившаяся угарным газом

В субботу, 28 декабря, в Ставропольском районе Самарской области произошло трагическое ЧП. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В доме на ул. Полевой, 22 в с. Хрящевка угарным газом отравились 35-летняя женщина и восьмилетняя девочка. В итоге женщина погибла, а ребенка госпитализировали.

По предварительной версии, причина происшествия — отсутствие обратной тяги в дымоходе.

МЧС