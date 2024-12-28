На северо-западе Челябинска водитель автобуса сбил пешехода

Госавтоинспекция города устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия около дома 65 по Комсомольскому проспекту.
Там водитель, управляя автобусом «ЛиАЗ», совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть по регулируемому переходу.
В результате горожанин получил телесные повреждения.
На водителя «ЛиАЗа» составили административные материалы по части 1 статьи 12.12 (проезд на красный сигнал светофора) и статье 12.18 (за непредоставление преимущества пешеходу) КоАП РФ.
Также в отношении юридического лица (перевозчика) будет проведено контрольно-надзорное мероприятие — речь идет о профилактическом визите сотрудников ГАИ на предприятие.