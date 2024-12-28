На Кубани доработают план ликвидации последствий выброса мазута

«Сейчас необходимо доработать “дорожную карту” по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов и внести туда конечный пункт утилизации», — цитирует пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.