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На трассе в Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб водитель Renault Duster

На трассе в Ростовской области столкнулись Renault Duster и грузовик MAN, есть погибший.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 38-летний водитель Renault Duster погиб в ДТП грузовиком MAN. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла около 9 утра 28 декабря на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Предварительно, столкновение произошло после того, как автомобиль Renault Duster выехал на встречную полосу.

— Пострадавший водитель скончался до прибытия скорой помощи. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, — рассказали в Госавтоинспекции.

Автолюбителей просят быть внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться за рулем.