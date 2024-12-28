На трассе в Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб водитель Renault Duster

В Ростовской области 38-летний водитель Renault Duster погиб в ДТП грузовиком MAN. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла около 9 утра 28 декабря на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Предварительно, столкновение произошло после того, как автомобиль Renault Duster выехал на встречную полосу.
— Пострадавший водитель скончался до прибытия скорой помощи. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, — рассказали в Госавтоинспекции.
Автолюбителей просят быть внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться за рулем.