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Вокзал в Дзержинске оцепили из-за подозрительного предмета

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили макет корпуса снаряда РГД-5.

Вокзал в Дзержинске оцепили из-за подозрительного предмета 28 декабря. Об этом сообщили Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Согласно информации, утром на единый телефон экстренных служб 112 поступил звонок о подозрительном предмете, который обнаружили у Привокзальной площади. На место выехали сотрудники служб экстренного реагирования, которые установили, что находкой оказался макет корпуса снаряда РГД-5. Территорию вокзала оцепили, к площади прибыли сотрудники полиции.

Позже выяснилось, что угрозы для жителей города макет боеприпаса не представлял, поскольку в нём не было взрывчатки.

Ранее мы писали о нижегородце, которого задержали за продажу оружия и боеприпасов в интернете.