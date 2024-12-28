Вокзал в Дзержинске оцепили из-за подозрительного предмета

Согласно информации, утром на единый телефон экстренных служб 112 поступил звонок о подозрительном предмете, который обнаружили у Привокзальной площади. На место выехали сотрудники служб экстренного реагирования, которые установили, что находкой оказался макет корпуса снаряда РГД-5. Территорию вокзала оцепили, к площади прибыли сотрудники полиции.