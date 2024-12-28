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Суд начал рассматривать уголовное дело экс-министра Николая Плаксина

Судья Ленинского района Самары Анна Грицык начала рассматривать уголовное дело экс-главы минстроя Самарской области Николая Плаксина. Его обвиняют в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

Судя по сайту суда, Николай Плаксин взял себе сразу двух адвокатов: на него работают Амира Марданова и Галина Максимова. В процессе также участвуют семь представителей потерпевших.

Напомним, 25 апреля министра строительства задержали в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Интерес силовиков к Плаксину появился после возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего главы Госинспекции стройнадзора Самарской области Владимира Захарина. Самого Захарина и нескольких его подчиненных сотрудники ФСБ «взяли» 11 мая 2022 года.

Позже вопросы к Плаксину возникли также из-за строительства станции метро «Театральная» в Самаре. Бывшему главе министерства грозит реальное лишение свободы. Следующее заседание назначили на 13 января.