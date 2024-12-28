Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Светофор загорелся на перекрестке в Петербурге

Электрооборудование и пластиковый корпус в опоре светофора полыхали на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Непокоренных.

Источник: Комсомольская правда

Жители Петербурга днем 28 декабря на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Непокоренных заметили пожар. Пламя появилось в опоре светофора, там, где находится электрооборудование. Очевидцы рассказали о происходящем в экстренные службы, и спасатели оперативно прибыли на место. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

— Информация о пожаре в опоре светофора на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Непокоренных поступила в 15:27. Происходило горение электрооборудования и пластиковых элементов корпуса. В 15:46 пожар ликвидировали, — добавили в ведомстве.

На месте работали две пожарных машины и 10 человек личного состава МЧС. Что стало причиной появления огня, установят специалисты.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что ресторан загорелся на проспекте Металлистов. Пожар потушили примерно за полчаса.

МЧС
пожары