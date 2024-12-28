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Власти Анапы показали, как выглядят очищенные пляжи

На побережье Анапы завершили первичную очистку пляжей от загрязнений. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас на побережье не наблюдается «темных пятен» благодаря работе волонтеров и спасателей.

Основная часть работ завершена, оставшиеся загрязнения устраняют точечно. На месте остаются небольшие группы добровольцев и специалистов. Собранный загрязненный песок вывозят на специализированные полигоны для дальнейшей очистки и утилизации.

Крушение двух судов, перевозивших нефтепродукты, произошло 15 декабря в Керченском проливе. В результате столкновения кораблей в акваторию Черного моря попал мазут. Спустя менее двух суток топливо достигло берегов Темрюкского района и Анапы. Днем 26 декабря на Кубани ввели федеральный режим ЧС.

экология