Власти Анапы показали, как выглядят очищенные пляжи

Крушение двух судов, перевозивших нефтепродукты, произошло 15 декабря в Керченском проливе. В результате столкновения кораблей в акваторию Черного моря попал мазут. Спустя менее двух суток топливо достигло берегов Темрюкского района и Анапы. Днем 26 декабря на Кубани ввели федеральный режим ЧС.