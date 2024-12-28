В Самаре после взрыва в котельной дома на Данилевского открыли два ПВР

Стали известны новые подробности о взрыве в котельной жилого дома в Самаре 28 декабря 2024 года. ЧП прокомментировали в городской администрации.
«По информации ЕДДС Самары, на улице Данилевского, 1а в результате повреждения на электрическом котле произошло разрушение межкомнатной перегородки. Пострадали три человека. Они получили легкие повреждения. Им оказана медпомощь», — отметили в мэрии.
Сейчас на месте происшествия работает глава Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев. Для жителей дома, где произошло ЧП, открыли два пункта временного размещения. Их организовали на базе ближайших школ. Также людям предоставили транспорт.
Напомним, СК и прокуратура уже начали проверку по факту случившегося. Они выясняют все обстоятельства и причины ЧП.