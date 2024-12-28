Затонувшие в Керченском проливе танкеры планируют поднять до 16 июня

Как сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании, работы проведут собственники танкеров.
По утвержденным распоряжением капитана порта Анапы срокам, разработать документы по подъему судов необходимо до 16 февраля. К работам приступят через месяц. Завершить их должны будут в течение трех месяцев.
Господин Куренков также сообщил на совещании, что сохраняется угроза дальнейшей утечки мазута и его выброса на берег. Он потребовал ускорить разработку плана подъема судов и завершить ее раньше 16 февраля.